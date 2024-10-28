Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde VAR Onur Özütoprak

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a, AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek. - İSTANBUL