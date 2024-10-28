Galatasaray Beşiktaş\'ı Derbide Yendi

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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının derbi maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in derbi maçında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'ndaki maçı Arda Kardeşler yönetti.

Derbi maçın ilk yarısını sarı kırmızılılar 13. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takımın etkili oyununda golü bulan taraf Galatasaray oldu. 67. dakikada Victor Osimhen attığı kafa golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Beşiktaş'ta sahneye çıkan Ernest Muçi attığı şık golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Galatasaray 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.