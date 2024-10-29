Galatasaray, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Beşiktaş'ı Yendi

Okan Buruk, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj elde ettiklerini belirtti.

29.10.2024 00:46
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kazanarak farkı açtıklarını aktaran Buruk, "Kendi sahamızda kazanmak ve puan farkını açmak istiyorduk. Özellikle bu karşılaşmalardaki adaptasyonumuz ve konsantrasyonumuz hep iyiydi. Bugün de aynı ciddiyetle oynadık. Maçın genelinde rakibimize net pozisyonlar vermedik. Son dakikada bir gol yedik. Averajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden üzüldük. Hak ettiğimiz, iyi oynadığımız ve üstün olduğumuz bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Pas oyununu iyi oynayan, özellikle merkezi çok iyi kullanan bir takım. Net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bizim açımızdan güzel bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Buruk, sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olarak başladıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Her sezon bir hazırlanma süreci geçiriyoruz. Bizim için en büyük dezavantaj Avrupa Şampiyonası ve Copa America'ya giden futbolcularımızın çok olmasıydı. Milli oyuncularımız dinlenemeden ve geç geldi. Özellikle savunmada yaşadığımız sıkıntılar sezona kötü başlamamıza neden oldu. Bugün de orijinal sol bekle oynamadık. Savunma anlamında Davinson'un olmadığı maçlar sıkıntılı geçti. Ancak bu sezon içinde de bunlar olacak. Bu bir süreç. Şu anda sakatlıklar dışında form tutan, kazanmaya devam eden bir takımız. Avrupa'da iddiamız ve hedeflerimiz devam ediyor. Bence iyi yoldayız. Süper Lig'de iyi durumdayız. Oyuncularımdan, performanslarından, takım oyunundan ve yeni transferlerin adaptasyonundan dolayı çok mutluyum."

"Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi çok yüksek"

Okan Buruk, Beşiktaş'ın ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi.

Savunma anlamında iyi performans sergilediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi çok yüksek. Ön alanda ligin en etkili oyuncularına sahipler. Bu takıma pozisyon vermemek bizim başarımız. Beşiktaş yetenekli bir takım. Çok fazla pozisyona giriyorlar. Kaybettikleri Frankfurt maçında bile bugünden 2-3 kat fazla pozisyona girmişlerdi. Belli yerlerde topu rakibe verdik ama ceza sahamıza yaklaştırmadık. Hiçbir zaman dipte savunma yapmadık. Yapsaydık pozisyon verirdik ama 8'li bloğumuz savunmayı doğru yaptık." şeklinde görüş belirtti.

"Bugün kazanarak avantaj yakaladık"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj yakaladıklarını dile getirdi.

Sezonun henüz başında olduklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kazanarak avantaj yakaladık. Ancak ligin çok başı. Bütün takımların her hafta puan kaybetme ihtimali var. Buna göre oynamak ve hazırlanmak gerek. Aynı konsantrasyonla kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Bu puan farkını açmamız lazım. Avrupa'da daha zor bir fikstüre giriyoruz. Zorlanacağımız maçlar olacak. Ancak ana hedefimiz ligde üstünlüğümüzü devam ettirmek ve Avrupa'da ilk 8'in içine girmek. İki kulvara da adapte olmamız gerek. Bütün oyuncularımıza süre vermem gereken maçlar da olacak."

"Duran topu iyi kullanan ve iyi yükselen oyuncularımız var"

Buruk, bu sezon duran toplardan attıkları golleri çalışmaya ve oyuncu kalitesine bağladı.

Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Ismail Jakobs geldikten sonra taç atışları silah oldu. Yaklaşık 3-4 golü taç atışları sonrasında bulduk. Duran topu iyi kullanan ve iyi yükselen oyuncularımız var. Oyuncularımızın boy ortalaması da yüksek. Bunları çalışıyoruz ancak sadece çalışmakla da olmuyor. Hem iyi atanınız hem de iyi vuranınız olması gerek. Rakibimizin dizilişine ve duran toplardaki durumlarına göre çalışıyoruz. Bu da bize sonuç getiriyor. Buna da devam etmemiz gerek. Çünkü duran toplar size maç kazandırabilir."

Kaynak: AA

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