Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek Seriyi Eşitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek Seriyi Eşitledi

28.05.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 78-75 yenerek durumu 1-1 yaptı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak

Galatasaray MCT Technic: Rıdvan Öncel 5, Robinson 13, Palmer 4, Gillespie 1, White 17, McCollum 14, Can Korkmaz 6, Meeks, Buğrahan Tuncer, Petrucelli 5, Muhsin Yaşar 13

Beşiktaş GAİN: Dotson 13, Lemar 15, Brown 7, Morgan 8, Sertaç Şanlı 12, Mathews 11, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 1, Thomas, Zizic 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 40-39

3. Periyot: 54-60

Beş faulle çıkan oyuncular: 38.35 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 39.40 Dotson (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Galatasaray MCT Technic, sahasında Beşiktaş GAİN'i 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı: 0-8. Dış atıştan bulduğu isabetlerle farkı açan siyah-beyazlılar, 4. dakikada da Lemar'ın üç sayılık basketiyle farkı 10'a çıkardı: 4-14. Oyuncu değişikliklerinin ardından hücumdaki etkinliğini artıran Galatasaray MCT Technic, çeyreğin bitmesine 44 saniye kala Muhsin Yaşar'ın turnikeden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı: 21-23. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Petrucelli'nin üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 25-23. Siyah-beyazlılar ise bu periyotta boyalı alandan sayılar buldu. Galatasaray MCT Technic, ilk yarıyı 40-39 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray MCT Technic, pota altından skor üretmeye çalıştı. Beşiktaş GAİN ise dış atışlardan bulduğu basketlerle rakibi karşısında üstünlük kurarak, son çeyreğe 60-54 üstün gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray MCT Technic, savunmada sertliği artırarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelledi. Rakibinin top kayıplarını ve boş hücumlarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 38. dakikada McCollum'un kullandığı serbest atışla yeniden önde geçti: 70-69. Maçın devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 78-75 kazanarak seride 1-1 beraberliği sağladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek Seriyi Eşitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 23:50:24. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek Seriyi Eşitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.