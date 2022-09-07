"Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu - Son Dakika
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"Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu

07.09.2022 17:54

Galatasaray transferde adeta şov yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bir dönem kiralık olarak Barcelona forması giyen ve "Türk Messi" olarak anılan 2003 doğumlu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Bonservisi Rapid Wien'de bulunan genç yıldız adayı için 6 milyon euro bonservis ödenecek.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk Messi" olarak lanse edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Yusuf Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Türk Messi' Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu - Son Dakika
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