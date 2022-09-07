Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk Messi" olarak lanse edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı.
Son Dakika › Spor › 'Türk Messi' Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu - Son Dakika