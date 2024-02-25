Galatasaray, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Galatasaray-Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

25.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:20
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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