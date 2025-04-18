Galatasaray, Bodrum FK Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.