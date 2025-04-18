Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
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Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti

Galatasaray Bodrum FK\'yi 1-0 Geçti

Süper Lig'de Galatasaray, Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

18.04.2025 21:07
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında Osimhen, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda pasını topukla Lemina'ya aktardı. Altıpas önünde meşin yuvarlakla buluşan Lemina'nın sert şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan aldığı pasla birlikte merkeze doğu ilerleyen Gabriel Sara'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmada Ajeti'ye de çarpan top üst direkten kornere çıktı.

29. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına Sara geçti. Bu oyuncunun ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Torreira'nın altıpas üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Bodrumspor savunmadan çıkmak isterken orta alanda Celustka, Torreira ile girdiği iki mücadelede topu kaybetti. Meşin yuvarlağın sahibi olan Barış Alper'in, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yerden çektiği şut kaleci Sousa'nın da müdahalesiyle direkten oyun alanına döndü. Dönen topa kale önünde Torreira'nın yaptığı vuruş yerden sekerek üstten auta gitti.

39. dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı alanından atılan uzun topu ceza sahası sol çaprazında kontrol ederek pasını sağ tarafa çıkardı. Burada meşin yuvarlağı kontrol eden Osimhen'in vuruşunda savunmada Ajeti çizgi üzerindeki müdahalesiyle gole izin vermedi.

42. dakikada Yunusla yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Sara, Ahmet Aslan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Stat: Rams Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serken Çimen

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Christopher Herelle, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Enis Bardhi, Fredy, Jonathan Okita

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Zdravko Dimitrov, George Puscas, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar, Taulant Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Gol: Lucas Torreira (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Lucas Torreira, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika

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