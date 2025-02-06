Galatasaray, Boluspor\'u 4-1 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Demir'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
71. dakikada Alvaro Morata'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir, şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
73. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Yusuf Demir'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
74. dakikada Yusuf Demir'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Ahmed Kutucu'nun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran
Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Fethi Özer dk. 69), Onur Atasayar, Işık Kaan, Naby Oulare (Aleksic dk. 69), İshak Karaoğul (Enes Alıç dk. 81), Siraçhan Nas (Jefferson dk. 57), Lico, Mukairu (Anıl Koç dk. 57), Eren Erdoğan, Vusal İskardarli
Yedekler: Çağlar Akbaba, Bartu Kulbilge, Posmac, Berk Yıldız, Arda Işık
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Jelert, Eyüp Aydın (Gökdeniz Gürpüz dk. 79), Lucas Torreira (Berat Luş dk. 87), Yusuf Demir, Efe Akman (Kaan Ayhan dk. 66), Ahmed Kutucu (Kadir Subaşı dk. 87), Alvaro Morata (Dries Mertens dk. 79)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, İsa Halidi, Çağrı Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Vusal İskardarli (dk. 12) (Boluspor), Alvaro Morata (dk. 21), Eyüp Aydın (dk.44), Yusuf Demir (dk. 72), Ahmet Kutucu (dk. 74) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naby Oulare, Vusal İskardarli, Lico, Eren Erdoğan (Boluspor), Efe Akman, Metehan Baltacı (Galatasaray) - BOLU
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