İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir - Son Dakika
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Spor

İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı. Eğer Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder ve Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybederse, sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

05.05.2025 13:44
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken alınan sonuç, Cimbom'un bu hafta şampiyon olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Bu karşılaşmaların ardından Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir

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Son Dakika Spor İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 6490203:
    geçin bu işleri Bayern Münih mi bu Galatasaray yoksa daha da mı büyük zıhaahahah 35 11 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    6alatasaray bu hafta hamsispora yenilir şampiyonluğu garanti artık vefa borcunu öderler 3 40 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    arapzon domalmayi sever 2 15 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    DAHA BİR HAFTA ÖNCE FENER SAMPİYON OİYEN EKRAN YORUMCULARI VARDI...O ZAMAN BELLİ OLDU GS'IN ŞAMPIYONLUĞU ÇÜNKÜ HER ZAMAN TAHMÎNLERİNİN TERSİ GERÇEKLEŞIYOR 8 3 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    şampiyon olursak herkese izin verin kalan maçlarda sadece oynamak isteyenler oynasın gençleri cıkarın sahaya 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Artık şampiyonluklar sıradanlaşmaya başladı. Bilerek trabzona yenilsek mi. Ya da sezon sonuna play off sistemi mi eklense. 1 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    insallah 1 0 Yanıtla
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