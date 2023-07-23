Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı

23.07.2023 20:27

Galatasaray, Al-Nassr'da forma giyen golcü oyuncu Cédric Bakambu'nun transferini açıkladı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan sezon başına 1.500.000 euro gelir edecek.

Galatasaray, Al-Nassr'da forma giyen golcü oyuncu Cédric Bakambu'nun transferini açıkladı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan sezon başına 1.500.000 euro gelir edecek.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray'ın 2 yıllığına anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan sezon başına1.500.000 euro gelir edecek.

İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
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SON DAKİKA: Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı - Son Dakika
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