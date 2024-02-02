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Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti

Galatasaray, Cedric Bakambu\'yu Real Betis\'e transfer etti

Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu. Transferin detaylarına göre, Real Betis, Galatasaray'a net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

02.02.2024 09:05
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Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

Kaynak: AA

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Cedric Bakambu, Galatasaray, Real Betis, La Liga, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti - Son Dakika


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