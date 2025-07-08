Galatasaray Çift İdmanla Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray Çift İdmanla Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

08.07.2025 21:27
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz'da çift idmanla sürdürüyor.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda kuvvet programı, sahada da koşu çalışması gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çift İdmanla Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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