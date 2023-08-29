Çılgın servet 1 maç uzaklıkta! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde daha sahaya çıkamadan kasayı dolduracak

Galatasaray ile Molde, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan temsilcimiz, Norveç ekibini elemesi durumunda Devler Ligi'nde gruplara kalacak. Sarı-kırmızılılar, bu durumda daha Şampiyonlar Ligi'nde sahaya ayak basmadan yaklaşık 25 milyon euroyu kasasına koymayı garantileyecek.

AYAK BASTI PARASI 15 MİLYON EURODAN FAZLA

Galatasaray, Molde'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 15 milyon 640 bin euro kazanacak. Temsilcimiz, 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre katsayı parası olarak da 9 milyon 96 bin euroyu kasasına koyacak.

HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet 2.8 milyon, beraberlik ise 930 bin euro. Galatasaray gruptan çıkmayı başarırsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

SAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SON KAZANÇ 29.9 MİLYON EURO

Çeyrek final 10.6 milyon euro, yarı final 12.5 milyon euro gelir elde ederken, finalistler ise 15.5 milyon euro kazanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak boy gösterdiği 2019-2020 sezonunda 29.9 milyon euroluk gelir elde etmişti.