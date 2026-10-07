Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti - Son Dakika
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Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

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Mourinho ve Zidane Galatasaray\'ın tüm planını yerle bir etti
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Geçen sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izleyen Eduardo Camavinga, bu sezon yeniden yükselişe geçti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Fransız yıldız, Jose Mourinho ve Zinedine Zidane'ın desteğiyle eski günlerine dönmeye başladı.

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, bu sezon kendisini yeniden ispat ediyor.

DÜNYA KUPASI'NI EVİNDEN İZLEDİ

İspanyol devinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2199 dakika sahada kaldı. Camavinga, maç başına 51 dakika süre aldı. Camavinga, bu gelişmenin ardından Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Fransız orta saha oyuncusu Camavinga için yaz transfer döneminde ayrılık haberleri gündeme geldi. Galatasaray da 23 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Camavinga, Real Madrid'den ayrılmadı.

Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

KADERİ İKİ İSİMLE DEĞİŞTİ

Camavinga'nın kaderi Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişimleri ile değişti. Fransa'da Zinedine Zidane göreve başladı, Real Madrid'de ise teknik direktörlük görevine Jose Mourinho geri döndü.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zidane'ın kendisini yeniden kadroya alması ve Uluslar Ligi'ndeki maçlarda görev vermesi Camavinga için büyük moral oldu. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda gösterdiği performansla alkış aldı ve geleceği için oldukça umut verici bir görüntü çizdi.

Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

MOURINHO'DAN DESTEK

Camavinga bu sezon Real Madrid'de Jose Mourinho'dan da büyük destek görüyor. Portekizli teknik adam Malaga galibiyeti sonrası onu ilk 11'de başlatmasına vurgu yapmış, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün muazzam bir maç çıkardı" diyerek oyuncusuna sahip çıkmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Camavinga bu sezon Real Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Yıldız orta saha ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika (2) ve İtalya karşılaşmalarında da süre buldu.

AYRILIK BEKLENMİYOR

Real Madrid'de kötü tamamlanan geçen sezonun ardından ayrılık haberlerine rağmen takımdan ayrılmayan Camavinga'nın, iyi başladığı bu sezon da İspanyol devinden ayrılması beklenmiyor.

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