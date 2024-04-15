Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 Yendi

Galatasaray, Corendon Alanyaspor\'u 4-0 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Barış Alper Yılmaz (2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

15.04.2024 22:03
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Stat: Alanya Oba

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 62 Hwang), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 77 Pione Sisto), Hassan (Dk. 62 Novais)

Galatasaray: Muslera, Nelsson (Dk. 77 Davinson Sanchez), Abdülkerim Bardakçı, Aurier (Dk. 46 Kaan Ayhan), Köhn, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 77 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Ziyech), Icardi

Goller: Dk. 56 ve 72 Barış Alper Yılmaz, Dk. 61 Ziyech, Dk. 83 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 64 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi.

55. dakikada Efecan Karacan'ın yerde kaldığı pozisyonda topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

56. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

57. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza alanı sol çaprazdan kafa şutunda Richard'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üsttünden dışarı çıktı.

61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech'in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 0-2.

64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Mertens'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Galatasaray, farkı 3'e taşıdı. Köhn'ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşmayı, Galatasaray 4-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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