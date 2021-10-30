Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın oturmasıyla transferdeki yol haritasını güncelleyen Galatasaray , genç ve maliyeti düşük oyunculara yöneldi. Özellikle yaz döneminde yapılan takviyelerle hem yaş ortalaması düştü hem de yıllık ücretler azaldı.

SINIR 2 MİLYON EURO

Hiçbir oyuncuya 2 milyon euro ve üzerinde teklif sunmayan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, yıllık maaş bütçesini 25-30 milyon euro aralığına kadar çekebilmek. Bu doğrultuda özellikle sezon sonunda mukavelesi bitecek oyuncular, yönetimin elini bir hayli rahatlatacak.

85 MİLYON LİRA

Bu sezon çoğunlukla yedek soyunan Feghouli, Babel ve Luyindama takımdan ayrıldığında, 7.5 milyon euro civarında bir maaş yükü ortadan kalkacak. Bu da mevcut kurla yaklaşık 85 milyon Liraya denk geliyor.

100 MİLYONU BULACAK

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in ekibine katılması planlanan Arda Turan'ın, üçüncü kaleci Fatih Öztürk'ün ve kiralık geldiği Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan Gustavo Assuncao'nun Portekiz'e dönüşüyle, ulaşılan yıllık tasarruf miktarı 100 milyon lirayı bulacak.

KALİTELİ TRANSFERLER

Yönetim elbette bu isimlerin yerine takviyeler yapmayı planlıyor, ancak yeni transferlerin maaşları çoğunlukla 1 milyon Euro seviyesinin altında olacak. Bu da, sadece Babel ve Feghouli'nin maaşlarıyla 5-6 kaliteli transfer daha yapılabileceğini gösteriyor.