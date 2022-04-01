Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir! - Son Dakika

Başkan Burak Elmas'ın idari açıdan ibra edilmemesi sonrası Galatasaray'da seçim gündemi yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Burak Elmas'ın seçimlerde yeniden aday olabileceğini duyurdu.

"SEÇİME GİRERSE BİZ DE YANINDA YER ALACAĞIZ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırmızı, ''Başkanımız Burak Elmas, Mali Genel Kurul'da çıkan ibrasızlık kararı için yürütmeyi durdurma talebi ile mahkemeye gitme ihtimali var. Bu karar tamamen kendisine ait. Ama bunu iktirdarda kalmak adına yapmayacak. Hakkını aramak için yapacak. Seçime girerse biz de yanında yer alacağız. Biz önemli çalışmalar yaptık. İnsanlar bunu taktir edecektir. Genel kurulun ibra konusunda kararına saygı duyuyorum; ama ibra konusu, Galatasaray'da artık bir tehdit unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Merhum başkan Mustafa Cengiz iktidarda olmadığı için ibra edildi. İktidarda olsaydı onu da ibra etmezlerdi. Biz hırsızlık, arsızlık yapmadık. Mali açıdan herhangi bir yanlışımız yok. Önemli hamleler yaptık kulübümüz için bunu Galatasaray takdir edecektir. Biz asla ibra konusunu bir tehdit aracı olarak kullanmayacağız. Bakın ortaya çıkan sonuç, Galatasaray'ı doğruya götürmüyor, kaosa götürüyor'' dedi.

"GALATASARAY BİR FUTBOL KULÜBÜNDEN FAZLASIDIR"

Bazı eski yönetici ve onların etrafındakilerin, Galatasaray'ın Beşikta'a yenilip, Barcelona'ya elenmesin beklediklerini belirten Nihat Kırmızı, ''Barcelona'ya elenelim, derbide Beşiktaş 'a elenelim diye bakanlar oldu. Neyseki Beşiktaş'ı yendik. Barcelona'yı eleyebilirdik. Yenilsinler de ibra oylamasını istediğimiz gibi yapalım diye baktılar. Bunun için Galatasaray'ın yenilmesini istediler. Işıtan Gün bildiklerini söylemiştir. Bunu da Galatasaray'ın doğru değerlendirmeli. Galatasaray bir futbol kulübünden daha fazlasıdır. Bu gerçeği herkes