Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

14.06.2022 12:59
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Özbek, "Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
YORUMLAR
500
Galatasaray Sportif A.Ş.'de ilk atamalar yapıldı Galatasaray Sportif A.Ş.'de ilk atamalar yapıldı Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Kaynak: DHA

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement