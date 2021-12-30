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Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu - Son Dakika

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu

30.12.2021 18:22
Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu

Süper Lig'deki ilk yarıyı kötü bitiren ve Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da ilk bileti kesilen isim belli oldu. Ayrılık kararı iletilen DeAndre Yedlin, lüks otomobilini ülkesi ABD'ye gönderdi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Arabasını dahi ülkesine yolladı

İLK KIYIM

Sarı-Kırmızılılar'da dün başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından, Yedlin'in ayrılığına işaret eden çok önemli bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Arabasını dahi ülkesine yolladı

OTOMOBİLİNİ YOLLADI

Ajansspor'un haberine göre; kulüp bulması gereken Yedlin, İstanbul'da kullandığı kendisine ait otomobilini bir lojistik firmasına teslim ederek ABD'nin Baltimore limanına gönderdi. DeAndre Yedlin'in bu hareketi devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor Toto Süper Lig, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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SON DAKİKA: Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu - Son Dakika
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