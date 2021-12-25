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Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

25.12.2021 16:50
Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Aytaç Kara, Antalyaspor maçıyla bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11 başladı. Taraftarlar ilk yarı itibarıyla performansından memnun kalmadığı tecrübeli oyuncuya sosyal medyada eleştiri yağdırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Taylan Antalyalı'nın yokluğunda bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Aytaç Kara ise ortaya koyduğu performansla taraftardan tepki çekti.

AYTAÇ KARA VE OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A TEPKİ

Sosyal medyada deneyimli futbolcuyu eleştiren taraftarlar, yönetimin transfer politikasına da tepki gösterdi. Oğulcan Çağlayan'ın ortaya koyduğu performansı da eleştiren sarı-kırmızı renklere gönül verenler, iki futbolcunun tek bir futbolcu kadar efor sarf etmediğini belirtti.

Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi
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Taylan Antalyalı, Galatasaray, Antalyaspor, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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