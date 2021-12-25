Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Taylan Antalyalı'nın yokluğunda bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Aytaç Kara ise ortaya koyduğu performansla taraftardan tepki çekti.
Sosyal medyada deneyimli futbolcuyu eleştiren taraftarlar, yönetimin transfer politikasına da tepki gösterdi. Oğulcan Çağlayan'ın ortaya koyduğu performansı da eleştiren sarı-kırmızı renklere gönül verenler, iki futbolcunun tek bir futbolcu kadar efor sarf etmediğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor