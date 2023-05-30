Süper Lig devi Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Sarı-kırmızılı takım, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.
Galatasaray'da 6 oyuncu Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu isimler Sergio Oliveira, Dries Mertens, Rashica, Midtsjö, Kerem ve Mauro Icardi.
Dev derbi, 4 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nü yenemezse şampiyonluğu derbiye bırakacak G.Saray'da büyük endişe! F.Bahçe maçı öncesi yıldızlar sınırda - Son Dakika