Ankaragücü'nü yenemezse şampiyonluğu derbiye bırakacak G.Saray'da büyük endişe! F.Bahçe maçı öncesi yıldızlar sınırda - Son Dakika
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Ankaragücü'nü yenemezse şampiyonluğu derbiye bırakacak G.Saray'da büyük endişe! F.Bahçe maçı öncesi yıldızlar sınırda

30.05.2023 17:12

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Takımın gol silahları Kerem ve Icardi, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Sarı-kırmızılı takım, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MAÇ ERYAMAN'DA

Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe derbisinde yıldız futbolcular sahada olmayabilir

ASLAN'DA BÜYÜK ENDİŞE

Galatasaray'da 6 oyuncu Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu isimler Sergio Oliveira, Dries Mertens, Rashica, Midtsjö, Kerem ve Mauro Icardi.

DERBİ 4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

Dev derbi, 4 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nü yenemezse şampiyonluğu derbiye bırakacak G.Saray'da büyük endişe! F.Bahçe maçı öncesi yıldızlar sınırda - Son Dakika


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