Galatasaray'da Değişiklik Yok - Son Dakika
Galatasaray'da Değişiklik Yok

15.08.2025 21:48
Okan Buruk, Gaziantep FK maçındaki kazanan 11'i bozmadı, Osimhen ve Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Gaziantep FK maçında kazanan 11'de değişikliğe gitmedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçında kazanan 11'i bozmadı.

Galatasaray'ın 11'i:

Cimbom mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen ve Arda Ünyay bekledi.

Victor Osimhen kadroda

Geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında kiralık oynayan ve bu sezon bonservisi alınan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ilk kez kadroda yer aldı. Önceki sezonu gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki forvet, yedek bekledi.

Mauro Icardi, 281 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer buldu. 7 Kasım 2024 maçında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu sezonu kapatmıştı. 281 gün sonra kadroda bulunan Icardi, yedekler arasında yer aldı.

Cimbom, yeni sezonda ilk kez taraftarı önünde

Sezonu Gaziantep FK deplasmanıyla açan Galatasaray, yeni sezondaki ilk iç saha maçına çıktı. Aslan, evinde son maçını 30 Mayıs'ta Başakşehir'e karşı oynamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 77 gün sonra takımlarına destek olmak için tribünleri doldurdu.

Taraftarlardan Filistin'e destek

Galatasaray taraftarları Filistin'e destek pankartları açtı. Taraftar grubu UltrAslan'ın bulunduğu kale arkası tribününde açılan pankartlarda "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Freepalestine" ifadeleri yer aldı. Deplasman tribününde ise Fatih Karagümrük taraftarı, " Gazze'de zulüm var sessiz kalma" pankartı açtı. Takımların seremoniye çıkmasıyla beraber, doğu tribününde Hz. Ali'nin bir sözünden alıntı yapılarak, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır! Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" pankartı açıldı. Öte yandan güney tribününde açılan pankartlarda da "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" ifadelerine yer verildi.

Tribünlerden kaleci tezahüratı

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, maç öncesi saha içinde tribünleri selamladı. Kavukçu, taraftarların 'Kaleci nerede?' tezahüratlarına ise 'Az kaldı' diyerek karşılık verdi.

Dünya şampiyonu kürek sporcusu Enes Biber'e plaket

Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak dünya şampiyonluğu elde eden Galatasaray'ın kürek sporcusu Enes Biber'e maç öncesi plaket takdim edildi. Biber, plaketini Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden alıp hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

