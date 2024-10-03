Galatasaray'da Değişiklikler RFS Maçında - Son Dakika
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Galatasaray'da Değişiklikler RFS Maçında

Okan Buruk, RFS karşısında Kasımpaşa maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Taraftarlar destek oldu.

03.10.2024 20:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

Daugava Stadı'nın yapısı dikkati çekti

Karşılaşmanın oynandığı Daugava Stadı, futbol için elverişsiz yapısıyla atmosferi etkiledi.

Açılımı Riga Futbol Okulu olan RFS, Letonya Ligi maçlarını yaklaşık 2000 kişi seyirci kapasiteli ve altyapı tesisi görünümündeki LNK Spor Parkı'nda oynuyor. Tesisin uluslararası maç kriterlerini karşılamaması nedeniyle Galatasaray mücadelesi yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Daugava Stadı'na alındı.

Daha çok atletizm tesisini andıran Daugava Stadı, zemini iyi görünmesine rağmen pist sebebiyle tribünlerin yeşil zemine uzaklığı ve bir uzun kenarının ağaçlarla çevrili olması nedeniyle iyi bir atmosfer oluşmasını engelledi.

Galatasaray taraftarı Riga'da

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.

Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.

Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.

Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Değişiklikler RFS Maçında - Son Dakika

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