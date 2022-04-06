Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı - Son Dakika
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Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı

06.04.2022 10:50

Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli sakat dönen, Galatasaray'da takım kaptanlarından Sofiane Feghouli ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın kaptanlarından Sofiane Feghouli için yolun sonu geldi. Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli olarak sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bir dönem kapandı! Feghouli ile yollar ayrıldı

ORTAK KARAR

Teknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.

Galatasaray'da bir dönem kapandı! Feghouli ile yollar ayrıldı

BAŞAKŞEHİR İDDİASI

Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

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Sofiane Feghouli, Galatasaray, Cezayir, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı - Son Dakika


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