Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı - Son Dakika

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Galatasaray'ın kaptanlarından Sofiane Feghouli için yolun sonu geldi. Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli olarak sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

ORTAK KARAR

Teknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.

BAŞAKŞEHİR İDDİASI

Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.