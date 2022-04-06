Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı - Son Dakika

Galatasaray'ın kaptanlarından Sofiane Feghouli için yolun sonu geldi. Bu sezon Cezayir Milli Takımı'ndan sürekli olarak sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.
Teknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.
Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.
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