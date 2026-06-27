Galatasaray'da Kalıcı Başarı İçin Planlı Yönetim - Son Dakika
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Galatasaray'da Kalıcı Başarı İçin Planlı Yönetim

27.06.2026 11:31
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Başkan Dursun Özbek, kalıcı başarı için güçlü tesisler ve mali yapı gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kalıcı sportif başarının güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

Kulüp açısından çok önemli kararlar almak için toplandıklarını belirten Özbek, "Yalnızca sportif başarılarla değil kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir süreci yaşıyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupa hepimizi gururlandırıyor. Ancak başarıyı hiçbir zaman kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ama onları kalıcı kılacak olan güçlü kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil Galatasaray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Görevde oldukları son 4 sene içinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren aynı anlayışla hareket ettik. Hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Önce hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün altyapımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Aslantepe Vadisi projemizin hukuki ve idari süreçlerini tamamladık, temelini attık. Mecidiyeköy'deki Leo Residence projemizi tamamlama aşamasına geldik. Riva'daki arazimizde birinci etabın inşaatı tamamlandı, ikinci etabın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için de tüm çalışmaları yaptık. Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızı, İstanbul'un en güzel tesislerinden biri haline getirdik, tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Kalamış tesislerimizde üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermek için gerekli iyileştirmeleri de yaptık. Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Tüm bu projelerin gerçekleşmesini sağlayan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış olmamızdır. Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı; Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak. Bu dönemde tüm projelerimizde maliyeti en aza indirmek adına teklif toplama suretiyle ve en iyi teklifi veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip oldukları güç ve imkanlarla bize destek oldular."

Dursun Özbek, genel kurulda yetki istenen maddelerle ilgili detaylı sunum yaparak, "Yetki istediğimizin gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolar. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon avro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kalıcı Başarı İçin Planlı Yönetim - Son Dakika

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