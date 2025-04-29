Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular - Son Dakika
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Spor

Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular

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Galatasaray'ın bonservisini almak istediği kiralık golcüsü Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artarken, yeni sezonda adresinin hangi takım olacağı merakla bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından John Obi Mikel, Avrupa'da manşetlerden düşmeyen Osimhen'in Chelsea'de oynamak istediğini söyledi.

29.04.2025 15:49
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de adeta tozu dumana kattı. Avrupa'nın devlerini peşine takan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için Galatasaray da büyük çaba gösteriyor. İngiliz basınında sık sık Premier Lig'e transfer olacağı yazılan Osimhen için ülkemizde Trabzonspor forması da giyen, Chelsea'de iz bırakmış eski futbolcu John Obi Mikel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"CHELSEA'DE OYNAMAK İSTİYOR"

beIN Sports İngiltere yayınında açıklamada bulunan Obi Mikel, "Osimhen, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de bir yerde oynar." ifadelerini kullandı. Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması durumunda Osimhen'i Manchester United ya da Arsenal'in kadrosuna katma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 26 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Süper Lig'de ise 22 golü bulunan Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen\'in oynamak istediği takımı duyurdular

John Obi Mikel, Victor Osimhen, Galatasaray, Trabzonspor, Chelsea, Nijerya, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK:
    adam gidene kadar Artık devamlı aynı hikayeyi yazar yazar bulursunuz ya gizleyecekse gider kalacaksa kalır kardeşim böyle futbolcu yok herkes sahip olmak ister Önemli olan adamın nereye tercih edeceği O da en son tercih ettiğinde belli olacak zaten ısıtıp ısıtıp Aynı haberi koymanın alemi ne ya 33 1 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Bu sayfanın Galatasaray düşmanlığına bak aynı gün içerisinde osimhen jorge jesus takimina gitmiş Chelsea gitmiş Manchester United gitmiş komedisin sondakika 24 2 Yanıtla
  • Ahmet:
    Adam burda kiralık takımı satarsa kimse birşey yapamaz. 70-80 milyonu veren düdüğü çalar 6 3 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bunda şaşırtıcı bir durum yok,adam madde koydurmus gideceğim diye,ne yapacak tiyatro ligindemi kalacaktı,burada herşey kolay zorlanıyorsa takım oda öğrenmiş sniper ile vurulmuş gibi atıyor kendini hoopp penaltı ,kariyerinde bu kadar penaltı atmaz artık,yanisi burada zaten durmaz 2 6 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Sabah aynı kişi farklı takım akşam farklı takım bu sektöre girmem lazım at gitsin 6 1 Yanıtla
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