Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu

20.03.2022 00:58
Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman içeride ısınma egzersizleri ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kapma/pas çalışmasının ardından geniş alanda hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram'ın yanı sıra Arda Turan ve Fatih Öztürk de yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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