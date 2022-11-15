Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi

Dünya Kupası arasında Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sürpriz bir hamle yaptı. Son haftalarda yedek kulübesine mahkum olan deneyimli golcünün takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

OCAK AYINDA AYRILMAYI DÜŞÜNDÜ

Akşam'da yer alan habere göre, Icardi'nin yükselen formunun ardından gözden düşen Bafetimbi Gomis, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Bu talebini yönetime ileten Fransız golcüye, Okan Buruk net mesaj verdi.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN"

Gomis'in ayrılmasına sıcak bakmayan Okan Buruk'un Fransız golcü ile özel bir görüşme yaptığı iddia edildi. Deneyimli hocanın Fransız golcüye, "Sen bu takım için çok önemli bir oyuncusun. Kupada finali ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Seni burada sürekli kullanacağım. Lig de çok uzun bir maraton. Senin kazandıracağın her bir puana ihtiyacımız olacak. Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun!" dediği belirtildi.