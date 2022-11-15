Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi

15.11.2022 14:30

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yükselen formunun ardından gözden düşen Bafetimbi Gomis, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Okan Buruk'un Fransız futbolcunun bu talebine karşı çıkarak, "Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun" dediği iddia edildi.

Dünya Kupası arasında Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sürpriz bir hamle yaptı. Son haftalarda yedek kulübesine mahkum olan deneyimli golcünün takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

OCAK AYINDA AYRILMAYI DÜŞÜNDÜ

Akşam'da yer alan habere göre, Icardi'nin yükselen formunun ardından gözden düşen Bafetimbi Gomis, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Bu talebini yönetime ileten Fransız golcüye, Okan Buruk net mesaj verdi.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN"

Gomis'in ayrılmasına sıcak bakmayan Okan Buruk'un Fransız golcü ile özel bir görüşme yaptığı iddia edildi. Deneyimli hocanın Fransız golcüye, "Sen bu takım için çok önemli bir oyuncusun. Kupada finali ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Seni burada sürekli kullanacağım. Lig de çok uzun bir maraton. Senin kazandıracağın her bir puana ihtiyacımız olacak. Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun!" dediği belirtildi.

YORUMLAR
500
Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Bombalı saldırıda eski eşini ve 15 yaşındaki kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı
14:26 Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi
14:25 Vasiyetini açıklayan Kuşum Aydın: İsmini verdiğim 3-4 kişi cenazeme gelmesin
14:14 Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte evdeki aile arasında geçen konuşma
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası taziye mesajı yayımlayan 97 ülkeye teşekkür etti
13:58 Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump evlendi! Trump'ın damada yaptığı uyarı düğünden daha çok konuşuldu
13:46 Oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan imam yaşamını yitirdi
13:07 Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı
12:52 Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu
12:19 İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 14:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Fransız yıldız ayrılmak istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement