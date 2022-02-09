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Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı - Son Dakika

Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı

09.02.2022 23:34
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed takıma katılırken, tedavi süreci devam eden Fernando Muslera da düz koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Antrenmana Mısır Milli Takımı ile katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mustafa Muhammed de katıldı.

Tedavi süreci devam eden Fernando Muslera sahada düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. - İSTANBUL

Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı - Son Dakika Spor


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