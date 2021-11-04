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Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi - Son Dakika

Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi

04.11.2021 19:11
Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı basın toplantısında, "Ocak ayında gidenler de olacak, herkesin hazırlıklı olması lazım" sözlerini söylemişti. Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği isimler belli oldu. Sarı-kırmızılıların Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Fatih Öztürk ve yeni transfer Aytaç Kara'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Gelecek futbolcular kadar gideceklerin de olacağı ocak ayı için Fatih Terim'in üstünü çizdiğini isimler belli oldu.

AYTAÇ KARA'NIN AYRILIK KARARINI FATİH TERİM ONAYLADI

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı ve Fatih Terim'in de bunu onayladığı belirtiliyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Maliyeti ve performansıyla gündemden düşmeyen Ryan Babel'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Hollandalı futbolcu ile ocak ayında yollarını ayırıyor.

FEGHOULI'NİN AYRILIĞI EKONOMİK RAHATLAMA GETİRECEK

Sofiane Feghouli'nin 4 yıllık Galatasaray macerası devre arasında sona eriyor. Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sofiane Feghouli ile devre arasında vedalaşılıp ekonomik anlamda da rahatlama sağlanacak.

FATİH ÖZTÜRK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli yedek kalecisi Fatih Öztürk de ocak ayında gönderilecek isimler arasında. Geçtiğimiz gün İsmail Çipe ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, kontratı sezon sonunda bitecek olan Fatih Öztürk ile devre arasında yollarını ayıracak.

Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Ocak ayında deprem yaşanacak! Fatih Terim, 4 futbolcunun üstünü çizdi - Son Dakika
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