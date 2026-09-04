Galatasaray'da Osimhen Başakşehir'e de gol attı, gol sayısını 6'ya yükseltti
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldukları maçta 16. dakikada fileleri havalandırdı ve bu sezon ligdeki 4. maçında da gol atarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Osimhen, kasığından sakatlanarak 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi. Müsabakanın 16. dakikasında ceza yayının sağ tarafından düzgün vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken fakat oyun devam etti. Daha sonra müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısıyla golü verdi ve skor 1-0 oldu.
27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. maçında da gol sevinci yaşadı ve toplamda 6. golünü attı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, kasığından yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
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