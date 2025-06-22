Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılılar, rotayı Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Richarlison'a çevirdi.
Posta gazetesi haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı golcü oyuncu Richarlison'u transfer listesine ekledi. Haberde, Okan Buruk'un da oyuncuya olumlu not verdiği ve Brezilyalı yıldızın da Cimbom'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha - Son Dakika
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