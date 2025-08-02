Galatasaray\'da Osimhen ve Sane için imza töreni düzenlendi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Lazio ile yapacağı maça taraftarlar akın etti. Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni düzenlendi.

"SANE İLE HERKESİ KISKANDIRDIK"

İmza töreninde konuşan Dursun Özbek, "Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan Hocama, futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Leroy Sane, Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek.

Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Sezon biter bitmez yaptığımız bu hamleyle herkesi kıskandırdık. Kendisine hoş geldin diyorum, kulübümüze verdiği değer için Sane'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"OSIMHEN KELİMELERLE İFADE EDİLMEZ"

Açıklamalarına devam eden Başkan, "Victor Osimhen... Gösterdiği performansla sadece Galatasaraylılar'ın değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Bundan da önemlisi kulübümüzle ve taraftarlarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında bizim fedakarlığımız kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ı seçti" ifadelerini kullandı.

"HEDEF ALTINCI YILDIZ"

Özbek sözlerini, "Altıncı yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle altıncı yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.