Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt koronavirüse yakalandı. Tecrübeli oyuncu, karantina sürecini Hollanda'da geçirecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Covid-19 testinde pozitif sonuç görülen Van Aanholt'un izolasyon ve tedavi süreci başladı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor."
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