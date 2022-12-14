Ortalık fena karışacak! Sakatlığını gerekçe göstererek Arjantin'e giden Icardi için olay iddia - Son Dakika
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Ortalık fena karışacak! Sakatlığını gerekçe göstererek Arjantin'e giden Icardi için olay iddia

14.12.2022 12:20
Ortalık fena karışacak! Sakatlığını gerekçe göstererek Arjantin'e giden Icardi için olay iddia

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavi amaçlı Arjantin'e giden Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de bir spor programında, Icardi'nin Wanda Nara için ülkesine gittiği ve Galatasaray'ın da bu sakatlıktan şüphe duyduğu belirtildi.

Sezon başında Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Mauro Icardi, forma şansı bulduğu 6 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Antrenmanda sakatlanan Arjantinli yıldızın tedavi için ülkesine gittiği açıklanırken, yaşananlarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"GALATASARAY, ICARDI'NIN SAKATLIĞINDAN ŞÜPHE DUYUYOR"

Fanatik'in Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'den aktardığı habere göre, Kanalda yayınlanan Socios del espectaculo programında gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor." ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞ TARİHİ YOK"

Programdaki bir diğer konuşmacı Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil." dedi.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortalık fena karışacak! Sakatlığını gerekçe göstererek Arjantin'e giden Icardi için olay iddia - Son Dakika
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