Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü

Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı! Taraftar zevkten dört köşe oldu

Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, ilk 3 maçında da sahadan puansız ayrıldı. Ara transfer döneminde kadroya ciddi takviyeler yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda İspanyol çalıştırıcı, kiralık giden futbolcuların sözleşmesinde "Geri çağırma" opsiyonunun olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"SEZON SONU NEDEN BEKLENSİN Kİ?"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İspanyol hoca, yerli kuralına göre iki ismin sisteminde önemli yer sahibi olabileceğini bu yüzden de oyuncuları geri çağırmak istediğini yönetime rapor etti. Ancak Torrent yöneticilerden "Geri çağırma opsiyonumuz yok" cevabı alınca adeta şoke oldu. "Gelişim için yollanan oyuncuların sözleşmesine neden geri çağırma opsiyonu konulmadı?" diyen Torrent "Oyuncu beklenenden önce potansiyeline ulaşırsa sezon sonu neden beklensin ki?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

KADROYA YAZACAĞI TÜRK FUTBOLCULARI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

İki yabancı orta saha takviyesi yaparak takımı revize etmek isteyen İspanyol çalıştırıcı, şimdi bir yandan da transfer sonrası kadroya yazacağı üç banko Türk oyuncuyu belirlemeye çalışıyor.