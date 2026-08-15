Galatasaray'da Transfer Beklentisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir hafta içinde bir veya iki oyuncu transferi beklediklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında RAMS Park'ta Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Camiada negatif bir hava oluştuğunu aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gerekiyordu. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız bunun üzerineydi. Şu anda bir karamsarlık var, hazırlık maçlarındaki sonuçlar ve kadroyla ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler vardı. Galatasaray'ın en önemli gücü hep birliktelikti. Bunu başardığımızda, pozitif havada başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Başlangıcımız, golü bulana kadar olan kısımda bence çok iyi oynadık. Rakip yarı alanda oynadık, çok fazla pozisyon ürettik, golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem bir gol attı rakibimiz. Ancak onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Geriye kaçmasak, iki adım öne atsak o golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata oldu. Her şeyin çok güzel gittiği, iyi oynadığımız maçta 2 dakikada her şey tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Saha kenarında hem tribünlerimizi hem de oyuncularımızı tekrar harekete geçirmeye çalıştım. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı."

"Maçın sonuna kadar pozisyonlara girdik." diyen Buruk, şöyle devam etti:

"2-2'yi yakaladık ama 3-2'yi bulayamadık. Bunun için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir akşamdı. Ancak ligin başı. Bu tür şeyler olmasaydı, puan kayıpları olmasaydı atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. Her hafta onların performanslarının artması bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkaracağız. Oyun olarak bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu performansları artıracağız."

Transfer beklentisi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle transfer beklentisi çok fazla. Transferlerden sonra bence takımımıza daha pozitif bir hava gelecek. Oyuncularımla birlikte hem çalışarak hem de içerideki ortamı değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız. Hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Yapılacak takviyelerle, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Aslında bugün çok iyi bir 11'le çıkmıştık ama kulübeden gelecek, oyunu değiştirebilecek, rekabeti artırabilecek oyuncular performansımızı daha yukarıya çekecek."

"Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak"

Okan Buruk, bu haftanın transfer açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kadro genişliği için transfere ihtiyaç duyduklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bu hafta çok önemli. Transfer getirmemiz önemli olacak. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Kulübeden getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama hem forvet arkası hem kanat hem de santrfora ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da hem içeride hem de dışarıdaki hava değişecek, Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiç şüphem yok. Bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Çorum FK maçında oyuna almadığı Renato Nhaga'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını belirterek, "Nhaga, çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında kullandığımız, bundan sonra da kullanacağımız oyunculardan. Performansından memnun olduğum bir oyuncu." dedi.

"Hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, transferlerin yapılmamasından kimsenin memnun olmadığını söyledi.

Bugünkü yedek kulübesinin puan kaybında etkili olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbirimiz şu anda bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum ne başkanımız ne yönetim kurulumuz ne de taraftarımız alıyor. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. Daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek. Bu, bilerek yaptığımız bir şey değil. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, futbolcu üzerinde çalışıyoruz, oyuncuya teklif yaptık. Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Hep en iyisini almak için uğraşıyoruz. Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. En kısa zamanda bitmesini hepimiz istiyoruz. Bittiğinde de bence kadromuz daha güçlü olacak. Elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. İki tane 11'imiz olması şart. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak. Süreç devam ediyor ama önceliğim, hücum hattındaki oyuncuların sayısını arttırmak."

Yapılacak bir transferin herkesin psikolojisini düzelteceğini ileri süren Buruk, "Transferle ilgili en hızlı şekilde bekliyoruz. Bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde hepimizin psikolojisini arttıracak, düzeltecek. Galatasaray taraftarı bunu bekliyor, biz bunu bekliyoruz. Yönetim de üzerindeki baskıyı bilerek artırmaz. Bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki bu sayı iki de olabilir bilmiyorum ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hücum hattındaki eksikleri tamamladıktan sonra başka bölgeye takviye yapabiliriz"

Okan Buruk, transferde öncelikleri olan hücum hattını tamamladıktan sonra farklı bölgelere de oyuncu alabileceklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süreleri olduğunu dile getiren Buruk, "Hücum hattındaki eksikleri tamamladıktan sonra başka bölgeye takviye yapabiliriz. Bu orta saha da olur, savunma da olur. Buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek süremiz olacak ama aciliyet ön taraftaki oyuncular. Diğer mevkiler için istediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu önümüze çıkarsa düşünebiliriz." diye konuştu.

Transferin yönetimle uyum içinde yapıldığını aktaran tecrübeli teknik adam, 10 numara transferiyle ilgili, "Hep beraber hareket ediyoruz. Benim istediğim, onay verdiğim oyuncular üzerinden gidiyoruz. Üç seçeneğimiz vardı, 3'ünün üzerinden de gitmeye çalıştık. 23 yaş altı kulüp özellikli oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama karar vermek çok önemli. Birinci transferi yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü transferler daha çok şekillenebilir." diyerek sözlerini tamamladı.