Dembele ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyu bırakmak istemeyen Lyon'a rest çekti: O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız - Son Dakika
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Dembele ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyu bırakmak istemeyen Lyon'a rest çekti: O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız

14.12.2022 15:55

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Moussa Dembele ile anlaştığı ileri sürüldü. Dembele'nin kulübü Lyon'un Galatasaray'la anlaşmaya yanaşmadığı ifade edilirken, sarı kırmızılı yönetimin rest çekerek, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" dediği bildirildi.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır peşinde olduğu Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Transferi konusunda daha önce girişimlerde bulunduğu Moussa Dembele'yi en kısa sürede takıma dahil etmek isteyen Galatasaray, Moussa Dembele'nin şu anda formasını giydiği Fransız ekibi Lyon ile temasa geçti. Fransız devinden gelen yanıt ise sarı-kırmızılıları oldukça şaşırttı.

ASLAN, DEMBELE'DE ISRARCI

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Galatasaray'da hareketlilik de artıyor. Bir süredir Moussa Dembele transferi konusunda girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeriyle İstanbul'da mutabakat sağlamış ve sonrasında bonservisini alabilmek üzere kulübüyle temasa geçmişti. Galatasaray, 26 yaşındaki santrforu maksimum 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Lyon cephesinin anlaşmaya uzak tavrı, Galatasaray'ın işini biraz zorlaştırdı.

Galatasaray, Fransız devine yıldız futbolcu için resti çekti: Bedavaya transfer ederiz

"O ZAMAN BEDAVAYA TRANSFER EDERİZ"

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız golcü yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" restini çekti. Galatasaray Yönetimi'nin, ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, temmuzda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor.

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Moussa Dembele, Galatasaray, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dembele ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyu bırakmak istemeyen Lyon'a rest çekti: O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dembele ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyu bırakmak istemeyen Lyon'a rest çekti: O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız - Son Dakika
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