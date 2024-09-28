Galatasaray\'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi

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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta 2 gol birden atarak siftah yapan Victor Osimhen, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İLK YARIDA OYUNA DEVAM ETMİŞTİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Nijeryalı golcü topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen tekrar sahaya döndü.

İKİNCİ YARIDA RİSKE EDİLMEDİ

Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Victor Osimhen, riske edilmemek için oyundan alındı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bıraktı.

"SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlıkla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Osimhen,"Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK MUTSUZUZ"

Nijeryalı golcü maçla ilgili "Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız." dedi.

ICARDI SÖZLERİ

Icardi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık" diye konuştu.