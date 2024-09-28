Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi

Galatasaray\'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında 2 gol birden atarak sarı-kırmızılı takımdaki gollerine başlayan Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkmadı. Osimhen'in yerine Dries Mertens girdi. Nijeryalı golcü, ilk yarının son dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrasında değişiklik işareti yapsa da oyuna devam etmişti.

28.09.2024 20:15
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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta 2 gol birden atarak siftah yapan Victor Osimhen, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İLK YARIDA OYUNA DEVAM ETMİŞTİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Nijeryalı golcü topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen tekrar sahaya döndü.

İKİNCİ YARIDA RİSKE EDİLMEDİ

Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Victor Osimhen, riske edilmemek için oyundan alındı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bıraktı.

"SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlıkla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Osimhen,"Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK MUTSUZUZ"

Nijeryalı golcü maçla ilgili "Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız." dedi.

ICARDI SÖZLERİ

Icardi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • V. A.:
    3 sıfırdan maç ver, şu yamyam yaprağı da sakatlandı.. her maç boyle zarar versin inş. Amin. 24 70 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü:
    Annen biliyor durumu 3 1
    Galatasaray:
    darısı başına ?? 4 0
    V. A.:
    5saraylıların anasııı bilir durumu. 5-0 da ispatı.. :))) yapraklar 1 1
    ishak gün:
    Ananda öyle demişti ama yemekten kurtulamadı eleğe döndü 1 0
    Alparslan Dövücü:
    Totondaki kremlemi yazdın bunu tinerci ? 1 0
  • Bilişim Hurda:
    neden Yıldız olduğunu bu maçta da gösterdi 51 23 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    ilk yarı şampiyonlar ligi 2 yarı bal ligi 48 4 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Ferhat totoşundan hala ses yok . Osmihen inkini ilk defa yedi acıtmıştır tabiki :)))) 1 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    V.A. AYNAYA BAKAN KENDİNİ GÖRÜR. YAMYAMLIK KESİN SENİN AİLENDE VARDIR. 0 0 Yanıtla
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