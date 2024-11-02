Galatasaray Daikin, Aydın\'a Mağlup

Spor

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Lazovic, Ayçin Akyol, Yasemin Güveli, Carutasu (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Eylül Akarçeşme Yatgın, Kalandadze)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stojilikovic, Zeynep Demirel, Leyva, Fatma Şekerci, Buse Özden, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Öztürk, Seher Aksoy)

SETLER: 25-15, 23-25, 19-25, 25-18, 12-15

SÜRE: 123 dakika (22, 27, 29, 29, 16)

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 25-15, 23-25, 19-25, 25-18 ve 12-15'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 2'nci mağlubiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3'üncü galibiyetini elde etti.