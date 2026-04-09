Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda Şampiyon!
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda Şampiyon!

09.04.2026 00:12
Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde İtalya'nın ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin'de İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı takımla kupayı kazanmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bigarelli ile voleybolculardan Alexia Carutasu, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı mutluluğu tarif edecek kelime bulamadığını anlatan Bigarelli, "Burada iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve tüm ekibim bunu hak ediyor. Ekibim olmadan başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray, en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandığım anlar bile oldu fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi. Galatasaray budur. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı pasör çaprazı Alexia Carutasu ise kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

