Galatasaray Daikin, deplasmanda PTT\'yi 3-0 yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Savic, Levinska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Çepni (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz, Özlem Tuğral)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston, Emine Arıcı, Tashiro, (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Shemanova)
Setler: 14-25, 18-25, 29-31
Süre: 85 dakika (23, 25, 37)
Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
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