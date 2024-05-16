Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç ile anlaşma imzaladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç ile anlaşma imzaladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giyen pasör Aslıhan Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncuyla yapılan anlaşma, kulüp tarafından duyuruldu ve başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi. Aslıhan Kılıç, profesyonel kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başladıktan sonra PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop formaları giydi. 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonlukları yaşadı.

16.05.2024 17:13
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda son olarak Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giyen pasör Aslıhan Kılıç'la 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Aslıhan Kılıç'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başlayan Aslıhan Kılıç, sırasıyla PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giydi.

Aslıhan, 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

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