Galatasaray Daikin, Sm' AESCH'i Ağırlıyor

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, yarın İsviçre'nin Sm' AESCH takımını konuk edecek.
İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.30'da başlayacak.
İlk maçta Galatasaray Daikin, deplasmanda Sm' AESCH takımını 3-0 yenmişti.
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