Galatasaray'dan Adana Demirspor Olayına Açıklama - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Adana Demirspor Olayına Açıklama

Galatasaray\'dan Adana Demirspor Olayına Açıklama

Metin Öztürk, Türk futbolunun hazin bir akşam yaşadığını ve Galatasaray'ın hedefinden sapmayacağını belirtti.

09.02.2025 21:57
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türk futbolu için hazin bir akşam olduğunu belirterek, hiçbir algının Galatasaray'ı yolundan döndürmeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demir spor arasında RAMS Park'ta oynanan müsabaka, Adana ekibinin 33. dakikada sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi. Bu olayın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Beklediğimiz bir şey oldu. Bazıları bekliyormuş herhalde. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken, tivitler atılmaya başlandı. Demek ki bir bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, ne ikinci başkanı Metin Bey açıklama yapmadan suyun öbür tarafından tivitler görmeye başladık. Demek ki bir planları vardı, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa, dünya medyasında göreceğiz. Gerçekten Türk futbolu adına hazin bir akşam" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü olduğunu hatırlatan Öztürk, "Bugün gördüğünüz gibi bence en kıymetlisi oydu, bu üzücü ortamda 6 Şubat'ın ikinci yıldönümündeyiz. Kahramanmaraş'ta vefat eden vatandaşlarımızı andık, Adıyaman'da yine öyleydi. 'Birlikte 1905' kampanyası çerçevesinde başkanımız Dursun Özbek ve Fatih kardeşimiz, Adıyaman'da. Eray Yazgan ve yönetim kurulu ekibimiz Kahramanmaraş'ta. Bunlar kıymetli. Bugün forma göğüs sponsorumuz fedakarlık yaptı, futbolcularımız siyah formayla çıktı. Buradan gelecek gelirler de o bölgeye aktarılacak. Biz sadece bir spor kulübü değiliz, kocaman bir STK'yız. Lisesiyle, üniversitesiyle bambaşka bir kulübüz" dedi.

"İnanılmaz bir kaos yaşanıyor"

Kıskanıldıklarını ifade eden Metin Öztürk, "İki senedir şampiyon oluyoruz. 3. sene şampiyonluğumuza çok az bir şey kaldı. Tesisleşiyoruz. Çok geri kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru bir yönetim seçselerdi. Bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen taraftarlar var. Pankartları var, 'Yılmayız, ayaktayız'. Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalı, buna rağmen gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka takımda oynayacaklar. Onların emeklerine yazık değil mi? Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle sahadan çekiliyor. O zaman her haksız penaltıdan sonra takım çekilecekse 4. haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da, Metin başkan da konunun MHK ve federasyonla ilgili olduğunu söylüyor, Galatasaray ile ilgili değil. Zaten biz de her zaman söylüyoruz, 'Orta hakem hata yapabilir, insandır' ama VAR hakemi hata yapamaz. Burada federasyon başkanıyla aynı görüşteyiz. Hata varsa da o anındır, maç devam eder, 90 dakikadır. Fırsatçıları lanetliyorum. Sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin 7. sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugün VAR, Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ve diğer takımlara karşı ilk defa mı haksız karar verildi. Gerçekten bir komedinin ortasındayız. Size yazık, bize yazık ve ülkeye yazık" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a yetişemediklerini belirten İkinci Başkan Öztürk, "Ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması, bunun farkını Avrupa'da da göreceksiniz. Onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"Konunun Galatasaray ile ilgili değil, MHK ve federasyonla ilgili olduğunu söylüyorlar"

Olayın ardından Adana Demirsporlu yöneticilerle görüştüklerini söyleyen Öztürk, "Görüşmemek mümkün değil ki, protokolde yan yana otuyorsunuz. Onlar da üzgün oldukları söylüyorlar. Konunun Galatasaray ile ilgili değil, MHK ve federasyonla ilgili olduğunu söylüyorlar. Bizle ilgili olmayan şikayete benim cevap vermem mümkün değil. Ben federasyon ve MHK'yi temsil etmiyorum" açıklamasında bulundu.

Metin Öztürk, son olarak pusuda bekleyenlerin olduğunu belirterek, "Attıkları tivitlerden de görüyoruz. Onları kendi komedileriyle baş başa bırakıyoruz. Kimsenin işine yaramaz. O pusuda bekleyip, Adana Demirspor'un başkanı ve yardımcısı demeç vermeden tivit atanların da işine yaramaz. Çamurda güreşenler, devam etmeyim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Adana Demirspor Olayına Açıklama - Son Dakika

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