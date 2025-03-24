Galatasaray'dan ayrılacak! Torreira'nın yeni takımını menajeri duyurdu - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılacak! Torreira'nın yeni takımını menajeri duyurdu

Galatasaray\'dan ayrılacak! Torreira\'nın yeni takımını menajeri duyurdu

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan Uruguaylı yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu. Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor" dedi. Söz konusu turnuva, bu yıl 14 Haziran-13 Temmuz düzenlenecek.

24.03.2025 19:19
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Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan Uruguaylı orta sahanın geleceğiyle ilgili açıklama geldi. Bentancur, Torreira'nın oynamak istediği takımı duyurdu.

"BOCA İLE DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira için daha önce de gündeme gelen Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu. Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti. Galatasaray ise Torreira'yı kesinlikle bırakmak istemiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı. Torreira, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 7 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan ayrılacak! Torreira'nın yeni takımını menajeri duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 500933:
    Gidiyor musun Taklacı güvercin 25 28 Yanıtla
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