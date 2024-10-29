Galatasaray'dan Beşiktaş'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Sert Yanıt

Galatasaray, Beşiktaş'ın açıklamalarına karşı resmi bir cevap vererek algı oyunlarına dikkat çekti.

29.10.2024 20:24
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Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı kulübün ifadelerine yanıt olarak açıklama yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrası Beşiktaş Kulübü'nden hakem ve Galatasaray'a yönelik açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılılar da bu ifadelere yanıt olarak resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. "Efendi"lere cevabımızdır" başlığı ile yapılan açıklamada, "Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır. Zira sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, dün akşamki mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.

Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gereken "edepli" rakibimizin olayı kapatmak ve bu saldırganı savunmak için yaptıklarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz bu kibirli sözleri, bu riyakar davranışları geçmiş sezonlardan hatırlıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendilerine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar.

Rakamlar ortada, istatistikler açıktır. Süper Lig'de kimin istatistiklerde üstün olduğunu, buna rağmen kimin sahada doğrandığını görmek için bu rakamlara bakmak yeterlidir. Galatasaray bugün kadro kalitesi ve oynadığı oyun olarak taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından takdir edilmektedir. Kendilerini, taraftarlarına şirin gözükmek için oraya buraya saldırmak yerine bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyoruz.

Tüm bu kışkırtmalara rağmen taraftarlarımızdan ricamız, sakinliklerini korumaları ve bu çirkin oyuna gelmemeleridir. Kulübümüz kibir dolu bu açıklamalara, üstü kapalı çirkin ortaklıklara, asılsız suçlamalara rağmen, her zaman olduğu gibi sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'a Sert Yanıt - Son Dakika

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