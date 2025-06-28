Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı armasına takma başarısı gösteren Galatasaray'da merakla beklenen yıldızların konumlandırılması cevabını buldu.
Sarı-kırmızılılar 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için yıldız kullanımı hakkında açıklama yaptı.
Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan beşinci yıldız açıklaması! Logo da böyle konumlandırılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?