Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz - Son Dakika
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Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Takım olarak enerjilerinin ve keyiflerinin yerinde olduğunu belirten Öztürk, maçı kazanacaklarına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

21.09.2024 18:22  Güncelleme: 18:30
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe derbisi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için Kadıköy'e hareket etti. Kafilede yer alan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"YENECEĞİZ VE DÖNECEĞİZ"

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, takım iyi. İnşallah bugün de yeneceğiz ve döneceğiz" dedi.

Galatasaray\'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz

Metin Öztürk, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Guner Çavuşoğlu:
    Bir FB’li olarak öncelikle centilmen bir maç olsun,sonrada Fenerbahçe kazanacak inş :) 42 29 Yanıtla
  • Salim KARAKAYA:
    Himmetle değil mi ? Himmet spor 28 25 Yanıtla
  • Bekir seyit Henek:
    Döneceğiniz doğru ama ağlayarak 27 21 Yanıtla
  • Adem Tavlı:
    döneceğiniz kesinde, yeneceğiz biraz ağır olmuş 26 16 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dogru söylüyor maçı kazanacak 15 21 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Hakem adil Bi şekilde Galatasaray ı kollamadan maç yönetirse fenerbahçe rahat kazanır Galatasaray 12 kişi oynuyor fenerbahçe 11 kişi oynuyor fark bu 10 9 Yanıtla
  • Ankara null:
    sapla gel 9 9 Yanıtla
  • mehmet özcan:
    BAHİS reklamı seçi lin FONLARI KARABORSA bu arkadaşların tek geçim kaynagı TERÖRÜN yuvası okşatır YANAGI kadıköy de SEVECEGİZZZZZ çocukluk aşkımızı... 5 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ikinci el kuş kafesi var ciddi alıcılar arasın 3 3 Yanıtla
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